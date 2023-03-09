Законопроект об иноагентах привел к беспорядкам в Тбилиси

В Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента прошли митинги против принятия одного из вариантов законопроекта об иноагентах. Обсуждение внесенного близкого к правящей партии группой депутатов документа "О прозрачности иностранного влияния" проходило на фоне манифестаций и столкновений с полицией. "За" законопроект проголосовали 76 грузинских парламентариев, "против" – 13 (всего в парламенте 139 депутатов). По проекту людей и организации смогут регистрировать как "агентов иностранного влияния", если их доходы более чем на 20% получены из-за рубежа. Трансляция заседания шла на сайте парламента республики.

Ситуация у здания парламента обострилась после того, как стали известны результаты голосования, а полиция подвезла водомет. В пресс-службе МВД страны заявили, что акция протеста "вышла за рамки свободы выражения и мирного собрания" и приобрела "насильственный характер". К разгону митинга также подключился спецназ МВД страны. К парламенту Грузии приехали машины скорой помощи. Силовики начали применять против митингующих слезоточивый газ, подтверждают свидетели. В полицейских протестующие кидали "коктейли Молотова", петарды и камни, передает грузинский Первый канал, Rustavi2, Mtavari TV и др.

По состоянию на 23:00 столкновения митингующих с полицией у парламента продолжались, манифестанты прорвали и сломали некоторые полицейские ограждения. В сообщении на сайте МВД Грузии говорится о нескольких пострадавших полицейских, их число не уточняется. Число пострадавших манифестантов также точно не известно. Около 23:00 протестующие попытались прорваться в здание парламента. "Sputnik Грузия" сообщает о применении полицией нелетальных боеприпасов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая ранее утром 7 марта в Нью-Йорке, раскритиковала законопроект и заявила, что его не следует принимать. После манифестаций и столкновений с полицией в Тбилиси, а также силового разгона митингующих Зурабишвили в видеообращении к грузинскому народу поддержала протестующих.

"Обращаюсь к вам, к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как я стояла сама много раз. Я рядом с вами, потому что вы представляете свободную Грузию. Грузию, которая видит свое будущее в Европе, и никто не позволит отнять это будущее", – сказала президент Грузии (цитата по Rustavi2). По ее словам, законопроект якобы принимается "под диктовку Москвы", а сама она намерена наложить на него "вето".

В американском посольстве в Тбилиси заявили, что принятие в первом чтении законопроекта об иноагентах в Грузии является "черным днем грузинской демократии". Принятие такого закона "нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, помогающих согражданам". Кроме того, в американском диппредставительстве подчеркнули, что происходящее "вызывает реальные вопросы о приверженности правящей партии [Грузии] евроатлантической интеграции". Представитель госдепартамента США Нед Прайс на брифинге допустил, что ответственные за разгон демонстрантов могут подпасть под американские санкции, и осудил действия грузинских властей.

Источник: Ведомости