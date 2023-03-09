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Во Внуково подрались запертые на четыре часа в самолете пассажиры

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В аэропорту Внуково пассажиры подрались после того, как на четыре часа оказались запертыми на борту самолета рейса 601 Ташкент - Москва. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что борт должен был приземлиться в Домодедово, однако после того, как он сделал два круга над воздушной гаванью, его направили во Внуково, по официальной причине из-за погодных условий.

В 21.38 самолет приземлился, но 210 пассажирам пришлось ожидать четыре часа, поскольку аэропорт не предоставил автобусы для транспортировки к терминалу.

Через пару часов ожидания на борту произошла драка. Также стало плохо одной девушке, ей потребовалась помощь врачей.

Ранее сообщалось, что российский самолет, следовавший из Бангкока в Москву, пришлось экстренно посадить в Самарканде из-за драки дебоширов, один из которых представился сыном губернатора Красноярского края.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/427831
Теги:
аэропорт, драка, Москва, самолеты
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