При получении взятки задержан старший следователь СС ОВД Токмока

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в правоохранительных органах, 7 марта этого года совместно со Службой внутренних расследований МВД КР при получении денежных средств в сумме 50 тысяч сом. задержан старший следователь Следственной службы ОВД Токмока, старший лейтенант милиции "Б.Б.К.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"ГКНБ установлено, что следователь "Б.Б.К." неоднократно под угрозой привлечения к уголовной ответственности занимался вымогательством денежных средств у граждан.

В рамках уголовного дела "Б.Б.К" в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий".