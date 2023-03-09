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При получении взятки задержан старший следователь СС ОВД Токмока

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в правоохранительных органах, 7 марта этого года совместно со Службой внутренних расследований МВД КР при получении денежных средств в сумме 50 тысяч сом. задержан старший следователь Следственной службы ОВД Токмока, старший лейтенант милиции "Б.Б.К.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"ГКНБ установлено, что следователь "Б.Б.К." неоднократно под угрозой привлечения к уголовной ответственности занимался вымогательством денежных средств у граждан.

В рамках уголовного дела "Б.Б.К" в порядке ст.96 и 97 УПК КР задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения следственно-оперативных мероприятий".


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URL: https://www.vb.kg/427832
Теги:
ГКНБ, задержание, взятка, Кыргызстан, Токмок
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