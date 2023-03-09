В Баткенском районе выявили контрабанду электрических проводов

Управлением ГКНБ КР по Баткенской области и Баткенским ПОГО ПС ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью был задержан автомобиль марки "Фольксваген Крафтер" белого цвета, под управлением гражданина КР "С.М.С.". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При осмотре, внутри автомашины обнаружен контрабандный груз в виде электрических проводов, производства РТ, общей стоимостью превышающей 500 тысяч сомов. Нарушитель направлялся из Лейлекского района вглубь территории КР.

По результатам работы, противоправная деятельность вышеуказанного гражданина задокументирована, автомобиль и груз водворены на стоянку, под ответственное хранение.

По данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия".