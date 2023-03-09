Супруга Тенгиза Болтурука заявила, что ей поступают угрозы

У бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука проблемы со здоровьем. Об этом сообщила его супруга Ильмира Алпысбаева на странице супруга в соцсети.

"Это не политический пост. Это крик души. Это страх любящей жены, женщины, матери за жизнь любимого человека.

Мой муж готов пройти на детекторе лжи!

Оказывают давление на других, чтобы они давали показания против моего мужа! Те, кто дал показания против моего мужа, вы готовы пройти детектор лжи?

У него апноэ. 34 остановки 1-1,5 минуты дыхания за ночь!

Это с Канады проблема. Но в стрессовом состоянии ухудшилось.

У моего супруга на правом запястье были отёки. Его в прокуратуре в запертой комнате держали в наручниках несколько часов, чтобы он признал вину, сознался в том, чего не совершал. Это то, что я знаю. Мой супруг скрывает от меня.

Что они с ним собираются сделать? Какие еще формы давления будут оказывать? Следующий шаг?

Пытка, доведение до самоубийства или помочь совершить самоубийство, внезапная остановка сердца? Что еще? Отравление? Перевод в другое СИЗО и отдать на растерзание криминалу? Убийство в тюрьме?! Что еще вы сделаете? Запретить мне свидание?

Кто мой муж? Он западный специалист с канадской лицензией профессионального инженера! Он не политик, он не оппозиция! Зачем из него делают политическую фигуру? Это чья-то личная месть?! Отзовись аноним, который несколько раз угрожал мне по телефону!!!!!!!!

Могу только поблагодарить ВСЮ охрану сизо ГКНБ, простых солдат за человечность и доброе отношение к нему", - говорится в сообщении Алпысбаевой.

Напомним, ранее после проверки работы ЗАО "Кумтор Голд Компани" Генпрокуратурой в отношении компании было возбуждено три уголовных дела. По предварительным данным, государству был причинен ущерб на сумму около 1 миллиарда сомов.