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Блогер-урбанист Илья Варламов заявил, что получил гражданство Туркмении

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- Назгуль Абдыразакова
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Блогер-урбанист Илья Варламов в своем тelegram-канале заявил, что получил гражданство Туркмении. Он прикрепил к посту фотографию с паспортом, анонсировал переезд и появление большого объема интересного контента. Документ в развернутом виде Варламов не продемонстрировал, можно увидеть лишь обложку.

Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркмении и наконец получил паспорт. Смотрите и завидуйте, я гражданин. Впереди сложный переезд и много интересного контента, - написал блогер.

В 2022 году от российского гражданства отказались 4306 человек. Этот показатель является самым высоким за последние три года. В 2020 году было зафиксировано 3877 отказов от гражданства, в 2021-м - 4055. В департаменте информации и печати МИД РФ отметили, что в эти годы от паспортов РФ отказывались меньше людей, поскольку работа соответствующих заведений за границей была ограничена коронавирусными мерами.

В ноябре 2022 года в Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о гражданстве. Она предполагает разрешить лишать приобретенного гражданства лиц, совершающих действия, создающие угрозу безопасности РФ.

Источник: news.ru


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URL: https://www.vb.kg/427847
Теги:
Россия, Туркменистан
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