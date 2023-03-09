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ЕАЭС и Объединенные Арабские Эмираты создают зону свободной торговли

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- Светлана Лаптева
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Представители правительств стран-участниц Евразийского экономического союза и Объединенных Арабских Эмиратов готовят соглашение о создании зоны свободной торговли. Об этом сообщило Министерство торговли и интеграции Казахстана.

Отмечается, что товарооборот между Казахстаном, который является одним из членов объединения и ОАЭ, достиг $632,6 млн. Большая часть этой суммы, а именно $560 млн., приходится на экспорт казахстанских товаров.

Также Казахстан собирается совместно с ОАЭ создать танкерный и торговый флот на Каспии.

Кроме того, сосед РК и член по ЕАЭС Кыргызстан тоже собирается открыть таможенные пункты в портах ОАЭ и Ирана. То есть все предпосылки экономического взаимодействия есть.

Ключевым элементом будущего соглашения является устранение таможенных пошлин во взаимной торговле по широкому перечню товаров, что способствует наращиванию объемов взаимной торговли между ЕАЭС и ОАЭ.

Переговоры проходят на территории ОАЭ. Первый раунд стартовал 6 марта, сообщил министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

"Стороны ранее договорились работать в режиме fast track. Сейчас уже у нас несколько иные скорости, чем мы начинали ранее", - сообщил Слепнев, выступая в ходе интеграционного форума "Раздвигая горизонт: стратегия евразийской экономической интеграции в новых условиях и роль бизнеса".

Вместе с тем, министр по торговле ЕЭК рассказал и про первый раунд по ЗСТ с Индонезией. "В конце марта месяца у нас первый раунд с Индонезией. Индонезия - огромный рынок, <…> быстро развивающийся", - сказал Слепнев.

Напомним, что ранее Минэкономразвития РФ сообщало, что первые полноформатные переговоры о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и ОАЭ пройдут в начале марта в Дубае.

Такая информация сообщалась по итогам встречи главы российского ведомства Максима Решетникова с послом ОАЭ в России Мохаммадом Аль-Джабером по вопросам развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.


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URL: https://www.vb.kg/427849
Теги:
ОАЭ, ЕАЭС
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