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Российский журналист найден мёртвым в Ташкенте

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- Светлана Лаптева
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В Ташкенте найден мёртвым 36-летний журналист из России Александр Нечаев, подтвердила в субботу информацию российских СМИ пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана. Об этом сообщает gazeta.uz.

Прокуратура Мирзо-Улугбекского района проводит доследственную проверку. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Комсомольская правда", где раньше работал Александр Нечаев, сообщила, что он приехал в Ташкент "пожить на пару месяцев".

Последним его сообщением была фраза о Ташкенте: "Повода не любить этот город нет", написал общавшийся с ним журналист Денис Корсаков.

"В понедельник он перестал реагировать на сообщения в мессенджере и на звонки. Вечером не сдал номер журнала "Бюллетень кинопрокатчика" - крупнейшего профильного издания о кинобизнесе (он был главным редактором). Такого не случалось никогда: к работе Саша относился предельно ответственно. Во вторник нашли знакомых, которые живут в Ташкенте и могли проверить, все ли в порядке. Они приехали к съёмной квартире с хозяином и полицией, открыли дверь и нашли Сашу мёртвым. Пока непонятно, что с ним случилось. Возможно, это сердце", - сообщил он.

Сообщается, что 36-летний журналист из России Александр Нечаев, согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, скончался в результате "хронической сердечно-лёгочной недостаточности и ишемической болезни сердца", сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

"При осмотре тела А. Нечаева каких-либо телесных повреждений и увечий не выявлено", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры, добавив, что проверка продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/427850
Теги:
Россия, Узбекистан, СМИ
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