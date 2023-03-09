В Берлине немецкая джаз-певица исполнила кыргызские песни (видео)

В Федеративной Республике Германия проходит большая туристическая выставка ITB Berlin. Она собрала более 160 тысяч посетителей и 10 тысяч участников. Самым ярким, по всеобщему мнению, уже традиционно стал павильон Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки туризма в КР.

"Нашу страну представляют 16 туристических компаний и четыре дестинации. Все они получили возможность познакомиться с коллегами со всего мира и найти новых деловых партнеров.

Представители Фонда туризма не просто рассказывают гостям выставки о богатых туристических возможностях Кыргызской Республики, но и дают им возможность окунуться в атмосферу кыргызской культуры и гостеприимства. Специально для этого провели грандиозное вечернее шоу, на которое собралось более трехсот человек. Угощали пловом, а развлекали национальными танцами в исполнении девушек из кыргызской диаспоры, фотосессиями с кыргызскими батырами-великанами и душевными кыргызскими песнями. Их исполнила немецкая джазовая певица Майя Фадеева.

И, конечно, присутствующим подробно рассказали о Кыргызской Республике, а также о Фонде туризма и его проектах. Приветствовали гостей чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Германии Омурбек Текебаев и президент Фонда туризма Елена Калашникова.

Гости, среди которых были представители туристической отрасли со всего мира, остались довольны. Многие из них заявили о готовности приехать в Кыргызскую Республику уже в мае".