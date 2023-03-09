В КР стартовал конкурс для детей по безопасности дорожного движения

В Кыргызстане стартовал конкурс сочинений. Каждый год под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС) проходит международный конкурс сочинений эпистолярного письма. В Кыргызстане конкурс сочинений проводит на национальном уровне ОАО "Кыргыз почтасы" при поддержке Министерства образования и науки КР и мэрии города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, условия конкурса сочинений такие: "Представь, что ты супергерой и твоя миссия - сделать все дороги по всему миру более безопасными для детей. Напиши письмо, обращаясь к кому-нибудь, о сверхспособностях, которые тебе потребуются для выполнения этой миссии".
Победители получат за 1-е место – ноутбук, 2-е место – планшет, 3-е место - сотовый телефон. А также призовой фонд предусматривает денежные призы в размере 2000, 1500, 1000 и 500 сом, поощрительные призы участникам.
Надо отметить, что ноутбук планшет и телефон получат победители республиканского уровня, а чтобы попасть на республиканский уровень, участник должен победить на районном / городском уровне.
Для участия в конкурсе нужно:
- быть гражданином КР от 9-15 лет включительно, проживающим в Кыргызстане;
- написать и отправить сочинение до 7 апреля 2023 года через отделение почты по месту жительства;
- написать сочинение надо от руки на бумаге и оформить сочинение надо так:
• в верхней левой части сочинения указать дату написания;
• приветствие (вводная часть);
• основной текст;
• заключительная часть и подпись;
• соблюдать структуру письма;
• соблюдать соответствие заданной теме;
• проявить творческий подход;
• можно приложить иллюстрации к своему сочинению;
• сочинение должно содержать не больше 800 слов;
• сочинения, скопированные с интернет-ресурсов, не подлежат рассмотрению!
При отправке сочинения участник конкурса должен указать на КОНВЕРТЕ:
- свое Ф.И.О.;
- свой адрес проживания;
- номер своей школы;
- возраст (от 9-15 лет включительно);
- свой номер телефона (при наличии адрес электронной почты);
- отнести сочинение в отделение почты и сказать сотрудникам почты, что его письмо для конкурса сочинений эпистолярного жанра;
- отправить сочинение как ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО.
Почему конкурс международный?
Конкурс сочинений эпистолярного письма проводится во всех странах-членах Всемирного почтового союза (ВПС) ко Всемирному дню почты. Поэтому каждый назначенный почтовый оператор объявляет конкурс и далее отправляет одно конкурсное сочинение ребенка в штаб-квартиру ВПС в Берн. В случае победы на мировом уровне первые три места получают медали от ВПС, а победитель, занявший первое место, награждается поездкой в Берн (Швейцария) для получения приза в Международном бюро ВПС.