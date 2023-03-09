В КР стартовал конкурс для детей по безопасности дорожного движения

В Кыргызстане стартовал конкурс сочинений. Каждый год под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС) проходит международный конкурс сочинений эпистолярного письма. В Кыргызстане конкурс сочинений проводит на национальном уровне ОАО "Кыргыз почтасы" при поддержке Министерства образования и науки КР и мэрии города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, условия конкурса сочинений такие: "Представь, что ты супергерой и твоя миссия - сделать все дороги по всему миру более безопасными для детей. Напиши письмо, обращаясь к кому-нибудь, о сверхспособностях, которые тебе потребуются для выполнения этой миссии".

Победители получат за 1-е место – ноутбук, 2-е место – планшет, 3-е место - сотовый телефон. А также призовой фонд предусматривает денежные призы в размере 2000, 1500, 1000 и 500 сом, поощрительные призы участникам.

Надо отметить, что ноутбук планшет и телефон получат победители республиканского уровня, а чтобы попасть на республиканский уровень, участник должен победить на районном / городском уровне.

Для участия в конкурсе нужно:

- быть гражданином КР от 9-15 лет включительно, проживающим в Кыргызстане;

- написать и отправить сочинение до 7 апреля 2023 года через отделение почты по месту жительства;

- написать сочинение надо от руки на бумаге и оформить сочинение надо так:

• в верхней левой части сочинения указать дату написания;

• приветствие (вводная часть);

• основной текст;

• заключительная часть и подпись;

• соблюдать структуру письма;

• соблюдать соответствие заданной теме;

• проявить творческий подход;

• можно приложить иллюстрации к своему сочинению;

• сочинение должно содержать не больше 800 слов;

• сочинения, скопированные с интернет-ресурсов, не подлежат рассмотрению!

При отправке сочинения участник конкурса должен указать на КОНВЕРТЕ:

- свое Ф.И.О.;

- свой адрес проживания;

- номер своей школы;

- возраст (от 9-15 лет включительно);

- свой номер телефона (при наличии адрес электронной почты);

- отнести сочинение в отделение почты и сказать сотрудникам почты, что его письмо для конкурса сочинений эпистолярного жанра;

- отправить сочинение как ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО.

Почему конкурс международный?

Конкурс сочинений эпистолярного письма проводится во всех странах-членах Всемирного почтового союза (ВПС) ко Всемирному дню почты. Поэтому каждый назначенный почтовый оператор объявляет конкурс и далее отправляет одно конкурсное сочинение ребенка в штаб-квартиру ВПС в Берн. В случае победы на мировом уровне первые три места получают медали от ВПС, а победитель, занявший первое место, награждается поездкой в Берн (Швейцария) для получения приза в Международном бюро ВПС.