Погода
$ 87.46 - 88.31
€ 93.02 - 94.02

В КР стартовал конкурс для детей по безопасности дорожного движения

168  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане стартовал конкурс сочинений. Каждый год под эгидой Всемирного почтового союза (ВПС) проходит международный конкурс сочинений эпистолярного письма. В Кыргызстане конкурс сочинений проводит на национальном уровне ОАО "Кыргыз почтасы" при поддержке Министерства образования и науки КР и мэрии города Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, условия конкурса сочинений такие: "Представь, что ты супергерой и твоя миссия - сделать все дороги по всему миру более безопасными для детей. Напиши письмо, обращаясь к кому-нибудь, о сверхспособностях, которые тебе потребуются для выполнения этой миссии".

Победители получат за 1-е место – ноутбук, 2-е место – планшет, 3-е место - сотовый телефон. А также призовой фонд предусматривает денежные призы в размере 2000, 1500, 1000 и 500 сом, поощрительные призы участникам.

Надо отметить, что ноутбук планшет и телефон получат победители республиканского уровня, а чтобы попасть на республиканский уровень, участник должен победить на районном / городском уровне.

Для участия в конкурсе нужно:

- быть гражданином КР от 9-15 лет включительно, проживающим в Кыргызстане;

- написать и отправить сочинение до 7 апреля 2023 года через отделение почты по месту жительства;

- написать сочинение надо от руки на бумаге и оформить сочинение надо так:

• в верхней левой части сочинения указать дату написания;

• приветствие (вводная часть);

• основной текст;

• заключительная часть и подпись;

• соблюдать структуру письма;

• соблюдать соответствие заданной теме;

• проявить творческий подход;

• можно приложить иллюстрации к своему сочинению;

• сочинение должно содержать не больше 800 слов;

• сочинения, скопированные с интернет-ресурсов, не подлежат рассмотрению!

При отправке сочинения участник конкурса должен указать на КОНВЕРТЕ:

- свое Ф.И.О.;

- свой адрес проживания;

- номер своей школы;

- возраст (от 9-15 лет включительно);

- свой номер телефона (при наличии адрес электронной почты);

- отнести сочинение в отделение почты и сказать сотрудникам почты, что его письмо для конкурса сочинений эпистолярного жанра;

- отправить сочинение как ЗАКАЗНОЕ ПИСЬМО.

Почему конкурс международный?

Конкурс сочинений эпистолярного письма проводится во всех странах-членах Всемирного почтового союза (ВПС) ко Всемирному дню почты. Поэтому каждый назначенный почтовый оператор объявляет конкурс и далее отправляет одно конкурсное сочинение ребенка в штаб-квартиру ВПС в Берн. В случае победы на мировом уровне первые три места получают медали от ВПС, а победитель, занявший первое место, награждается поездкой в Берн (Швейцария) для получения приза в Международном бюро ВПС.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427855
Теги:
дети, конкурс, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  