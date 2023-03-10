На юге КР состоялась диалоговая площадка по вопросам религии

Директор Государственной комиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров на днях провел встречу с руководителями религиозных организаций в Ошской, Джалал-Абадской областей по эффективному исполнению указа президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов КР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на совещании было принято решение ускорить регистрацию объектов религиозного назначения, прекратить деятельность незарегистрированных религиозных организаций и объектов, распространять традиционный ислам, сохранить стабильность религиозной ситуации, не допустить радикализации, усилить межконфессиональное взаимодействие и межнациональных отношений и предотвращения конфликтов, борьбы с расточительством, ранними браками и др. По итогам встречи были даны соответствующие поручения и рекомендации.