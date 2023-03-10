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На юге КР состоялась диалоговая площадка по вопросам религии

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- Назгуль Абдыразакова
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Директор Государственной комиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров на днях провел встречу с руководителями религиозных организаций в Ошской, Джалал-Абадской областей по эффективному исполнению указа президента "О мерах по упорядочению семейных торжеств и поминальных обрядов КР". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на совещании было принято решение ускорить регистрацию объектов религиозного назначения, прекратить деятельность незарегистрированных религиозных организаций и объектов, распространять традиционный ислам, сохранить стабильность религиозной ситуации, не допустить радикализации, усилить межконфессиональное взаимодействие и межнациональных отношений и предотвращения конфликтов, борьбы с расточительством, ранними браками и др. По итогам встречи были даны соответствующие поручения и рекомендации.


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URL: https://www.vb.kg/427858
Теги:
Госкомиссия по делам религий
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