ЦИК КР опубликовала список избирателей на выборы депутатов местных кенешей

ЦИК КР опубликовала контрольный список избирателей на выборы депутатов некоторых местных кенешей в Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей, назначенных на 9 апреля 2023 года

Контрольные списки избирателей, размещены на государственном портале избирателей "Тизме" и вывещены на избирательных участках.

Количество избирателей в контрольных списках на 5 марта 2023 года: составило - 71 884 избирателей, из них мужчин – 36 133, женщин – 35 751 избирателей или 50,26 % и 49,73 % соответственно.

Количество избирателей в контрольном списке увеличилось по сравнению с предварительным списком на 188 избирателей.

Уважаемые избиратели!

В период с 18 февраля по 24 марта 2023 года (включительно) уточните себя в списке избирателей:

- позвонив по коротким номерам 1255 или 119;

- на сайте "tizme.gov.kg";

- на избирательном участке;

- отправив СМС на короткий номер 119 с указанием своего ПИН - персонального идентификационного номера в паспорте, Вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка (Отправка СМС сообщения и звонок бесплатны).

В случае обнаружения любой ошибки или неточности, а также отсутствия в списке избирателей, Вы вправе до 24 марта 2023 года (включительно) обратиться в соответствующую участковую избирательную комиссию с заявлением об уточнении данных в списке избирателей, с приложением к нему копии паспорта гражданина Кыргызской Республики. При этом избиратель проходит биометрическую идентификацию.

Заявление можно также подать в электронном формате, через сервис "Кабинет избирателя" на сайте "tizme.gov.kg", с прохождением авторизации в установленном законодательством порядке.

Граждане, не прошедшие биометрическую регистрацию, могут пройти данную процедуру в Центрах обслуживания населения (ЦОНы).

Справочно: Согласно выборного законодательства КР - в список избирателей включаются все граждане КР, обладающие на день голосования активным избирательным правом, являющиеся членами местного сообщества и прошедшие биометрическую регистрацию в соответствии с законодательством КР. Членство избирателя в местном сообществе определяется отметкой о регистрации места жительства в паспорте гражданина.

(абз.41 ст.2; ч.1 ст.12 Закона Кыргызской Республики "О выборах депутатов Местных Кенешей Кыргызской Республики").