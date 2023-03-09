Погода
$ 87.46 - 88.31
€ 93.02 - 94.02

В КР 33.8% просроченных лицензий на разработку месторождений не изъято

79  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане только в 2022 году активизировалась работа по экологической экспертизе. Об этом во время круглого стола "Современное состояние госполитики в области экологии и природопользования" сообщил аналитик Марс Сариев, пишет финансовый портал "Акчабар".

"К примеру, объекты очистки сточных вод пансионатов на Иссык-Куле. На данный момент там имеется 105 очистных сооружений, относящихся к местам отдыха. Из них 51 объект очистки сточных вод прошел государственную экологическую экспертизу, и работа по инвентаризации и выдаче предупреждений продолжается", - сказал он.

Аналитик также сообщил, что анонимные эксперты поднимают вопрос об эффективности работы министерства в сфере недропользования.

"Если внимательно почитать цифры акта, подготовленного публично, чего не делалось десятилетиями, департамента геологии и недропользования от 31 января 2022 года, то выясняется, что к 2021 году в одной из самых богатых и перспективных отраслей нашей страны - в недропользовании отсутствовало сальдо по платежам за недропользование, то есть не были выведены суммы задолженностей лицензиатов и отсутствовали акты сверок", - отмечает эксперт.

Помимо этого, ранее было выдано 7.1 тысячи лицензий и только по 4.7 тысячи лицензиям вынесены решения об аннулировании, остальные же лицензии не сданы и не изъяты.

Кроме этого, почти 3 тысячи лицензионных дел в архиве отсутствуют. Также часть из имеющихся не оформлены надлежащим образом, отсутствуют описи, акты приема-передачи дел исполнителям, отсутствует реестр отчетов лицензиатов, акты приема-передачи фондовых документов. Помимо всего прочего, не было Административного регламента лицензирования недропользования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427867
Теги:
экология, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  