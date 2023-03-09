В КР 33.8% просроченных лицензий на разработку месторождений не изъято

В Кыргызстане только в 2022 году активизировалась работа по экологической экспертизе. Об этом во время круглого стола "Современное состояние госполитики в области экологии и природопользования" сообщил аналитик Марс Сариев, пишет финансовый портал "Акчабар".

"К примеру, объекты очистки сточных вод пансионатов на Иссык-Куле. На данный момент там имеется 105 очистных сооружений, относящихся к местам отдыха. Из них 51 объект очистки сточных вод прошел государственную экологическую экспертизу, и работа по инвентаризации и выдаче предупреждений продолжается", - сказал он.

Аналитик также сообщил, что анонимные эксперты поднимают вопрос об эффективности работы министерства в сфере недропользования.

"Если внимательно почитать цифры акта, подготовленного публично, чего не делалось десятилетиями, департамента геологии и недропользования от 31 января 2022 года, то выясняется, что к 2021 году в одной из самых богатых и перспективных отраслей нашей страны - в недропользовании отсутствовало сальдо по платежам за недропользование, то есть не были выведены суммы задолженностей лицензиатов и отсутствовали акты сверок", - отмечает эксперт.

Помимо этого, ранее было выдано 7.1 тысячи лицензий и только по 4.7 тысячи лицензиям вынесены решения об аннулировании, остальные же лицензии не сданы и не изъяты.

Кроме этого, почти 3 тысячи лицензионных дел в архиве отсутствуют. Также часть из имеющихся не оформлены надлежащим образом, отсутствуют описи, акты приема-передачи дел исполнителям, отсутствует реестр отчетов лицензиатов, акты приема-передачи фондовых документов. Помимо всего прочего, не было Административного регламента лицензирования недропользования.