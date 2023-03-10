В Аламудуне задержан подозреваемый за самовольный захват земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 6 марта в ОВД Аламудунского района обратился глава Кара-Жыгачского айылного округа О.Р. с тем, что в Кара-Жыгачском айылном округе гражданин К.Т. на контурах № 9, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 общей площадью 64,5 га,

на землях сельхоз назначения, незаконно возвел дороги, провел электролинии, также поделил их на участки и продает гражданам под строительство жилых домов, в связи с чем просит принять меры.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Аламудунского района и возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 212 ("Самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения") УК КР.

В ходе следствия было установлено, что гражданин К.Т. в нарушение постановления кабмина "Об утверждении Положения о порядке проведения земельной амнистии" на землях сельскохозяйственного назначения, расположенных в вышеуказанных контурах села Кара-Жыгач Аламудунского района, самовольно проложил дороги, установил электрические столбы, разделил их на земельные участки под строительство жилья и начал продавать гражданам.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудниками ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района по подозрению в совершении вышеуказанного преступления в порядке ст. 96 УПК КР был задержан гражданин К.Т., 1970 года рождения, который водворен ИВС.

ГУВД Чуйской области напоминает, что, согласно статье 212 УК Кыргызской Республики, за самовольный захват чужого земельного участка и самовольное строительство на землях сельскохозяйственного назначения с нарушением целевого назначения будут применяться строгие правовые меры. Следствие продолжается.