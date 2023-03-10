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Местные выборы. В КР завершилось выдвижение кандидатов в депутаты

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9 марта 2023 года, согласно Закону "О выборах депутатов местных кенешей", завершилось выдвижение кандидатов для участия на выборах депутатов 14 айылных кенешей в Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ЦИККР.

Всего в 14 айылных кенешах будет избрано 254 депутата, из них 97 мандатов зарезервированы для женщин.

Общее количество выдвинутых кандидатов составило 493 человек, из них выдвинуто 174 женщин-кандидатов.

В течение 10 календарных дней со дня принятия документов – до 20 марта 2023 года - территориальные избирательные комиссии проводят проверку на соответствие кандидатов требованиям законодательства о выборах депутатов местных кенешей.

В рамках политики цифровизации в Кыргызской Республике для регистрации кандидатов внедрена программа "Электронный кандидат", которая позволяет кандидатам электронно вводить свои документы и проводить проверку данных на соответствие требованиям законодательства.

Данная проверка осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук", с МЦР - паспортные данные, членства в местном сообществе (прописка), гражданства КР, с МВД - отсутствие непогашенной судимости, с МОиН - наличие среднего общего образования и др.

Территориальные избирательные комиссии обеспечивают кандидатам консультацию и содействие в использовании программы "Электронный кандидат".

Важной особенностью выборов в айылные кенеши является резервирование не менее 30% мандатов для женщин в каждом избирательном округе.

Регистрация кандидатов в депутаты айылных кенешей продлится до 20 марта 2023 года, после чего начнется период агитации.

Предвыборная агитация на выборах айылных кенешей начинается с 20 марта 2023 года и заканчивается в 8.00 часов 8 апреля 2023 года.

9 апреля 2023 года состоятся выборы депутатов 14 айылных кенешей.


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URL: https://www.vb.kg/427875
Теги:
выборы, местный кенеш, Кыргызстан
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