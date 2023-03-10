В Бишкеке пройдет исламский инвестиционный форум IBIF 2023

В Бишкеке в отеле "Орион" 13 и 14 марта пройдет первый в Кыргызстане исламский инвестиционный форум IBIF 2023. На встрече ожидается участие инвесторов из стран персидского залива – Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Алжир, Египет, а также нескольких европейских стран.

В мероприятии также примут участие члены правительства и депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, представители государственных структур, международных фондов и инвестиционных компаний, предприниматели Кыргызстана и стран Ближнего Востока.

Целью форума является изучение и использование механизмов исламской системы и её справедливых принципов в финансовой, кредитной, экономической, предпринимательской сферах.

"У населения Центральноазиатского региона, в том числе у Кыргызстана, нет механизмов применения исламской системы. Нет необходимых знаний о справедливых принципах в финансовой, кредитной, экономической и предпринимательской сферах. Форум IBIF–2023 даст старт этой важной и полезной работе. "Мы уверены, что форум поможет странам-участникам лучше узнать друг друга, а также укрепить социально-экономические связи, обменяться опытом и знаниями по продвижению исламских инвестиций, предпринимательства и инноваций", – заявил вице-президент "Корпорации исламского бизнеса и инвестиций" Мурад Секакмия.

В ходе встречи будут определены направления развития экономических, научно-технических, социальных и культурных отношений между странами. Также будут представлены законодательные рекомендации и инициативы, направленные на решение проблем в сфере инвестирования и функционирования исламских финансовых инструментов в Кыргызстане и других государствах региона. "Представители бизнес-сообщества смогут изучить и обменяться опытом успешного финансирования и реализации инвестиционных проектов. Форум станет площадкой для привлечения прямых исламских инвестиций в экономику стран Центральной Азии. В будущем форум IBIF станет ежегодным международным мероприятием, проводимым в Кыргызстане", – заключили организаторы форума.

Организатором исламского инвестиционного форума выступает Корпорация исламского бизнеса и инвестиций (Islamic Business and Investment Corporation – IBIC).

По вопросам участия звоните: 0557 22 44 97