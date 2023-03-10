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Лукашенко подписал закон о смертной казни за госизмену

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, который вводит смертную казнь за государственную измену для госслужащих и военнослужащих. Об этом сообщается на сайте президента.

"Основная цель документа - усиление противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности.

Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности. При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни.

За ряд преступлений антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. базовых величин. Данная мера призвана обеспечить безусловное возмещение вреда, причиненного такими деяниями, и лишение совершивших их лиц средств для продолжения преступной деятельности.

Вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.

С трех до десяти суток увеличивается срок задержания лиц, подозреваемых в совершении измены государству, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности, что необходимо для обеспечения максимально качественного проведения оперативно-следственных мероприятий по соответствующим делам.

Одновременно предусматривается освобождение от уголовной ответственности лиц, осуществлявших подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или к совершению диверсии, но отказавшихся от своих намерений и оказавших содействие в предотвращении указанных преступлений.

Также в Уголовно-процессуальный кодекс вносятся отдельные корректировки, обусловленные практикой его применения".


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URL: https://www.vb.kg/427881
Теги:
Беларусь, смертная казнь, Александр Лукашенко
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