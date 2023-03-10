В некоторых районах Бишкека не будет газа

Столичная газовая служба "Бишкекгаз" информирует, что с 13 по 16 марта текущего года в некоторых частях г. Бишкек планируется проведение ремонтно-восстановительных работ по устранению утечек природного газа на подземном газопроводе среднего давления по ул. Куренкеева-Абдрахманова. Данный газопровод введен в эксплуатацию в 1980 году.

В связи с этим, будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном улицами: М.Ганди, Ж.Жолу, Курманжан Датка, БЧК; Орозбекова, Боталиева, Мусорского, Щербакова; ОсОО "Синболун".

"Бишкекгаз" приносит извинения за доставленные неудобства и просит абонентов с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи природного газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.