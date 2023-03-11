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На Иссык-Куле во время незаконного улова рыбы задержан местный житель.

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- Назгуль Абдыразакова
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На Иссык-Куле в ходе данного рейда по борьбе с браконьерством сотрудниками туристическо-экологической милиции региона на берегу озера с незаконным уловом был задержан житель села Григорьевка М.У., 2002 года рождения. У задержанного в качестве вещественного доказательства было изъято 19 штук рыбы и моторная лодка. Об этом сообщает пресс-служба УВД региона.

Данный факт был зарегистрирован в электронном журнале учета информации ОВД Иссык-Кульского района и собранные материалы были переданы в следственную службу. Для установления материального ущерба, материалы переданы в соответствующие государственные органы.

По результатам заключения, будет дана юридическая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/427886
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, браконьерство
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