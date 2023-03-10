В США для мигрантов из Кыргызстана будут организованы бесплатные семинары

В Чикаго состоялась встреча генерального консула КР Болотбека Борбиева с представителем Генеральной прокуратуры штата Иллинойс г-жой Нэтти Ласко. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

"По итогам встречи достигнута договоренность в организации бесплатных семинаров по вопросам защиты прав и интересов граждан, миграции и законного трудоустройства граждан КР, пребывающих на территорию США, с участием представителей Генеральной прокуратуры штата Иллинойс, а также адвокатов и юристов в сфере миграции.

С учетом количества граждан КР, пребывающих в штате Иллинойс, достигнута договоренность об организации подобного рода семинаров каждые 3 месяца.

Данная инициатива кыргызской стороны позволит повысить уровень осведомленности граждан КР по вопросам миграции и законного трудоустройства, предотвратить нарушение местного законодательства кыргызстанцами ввиду их незнания законов, а также стать своего рода постоянным превентивным механизмом для предотвращения возможных нарушений прав и законных интересов граждан КР, пребывающих на территории США.

Встреча прошла в конструктивном ключе и дружественной обстановке".