Кыргызстан планирует провести учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023"

Кыргызстан планирует провести в текущем году учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Об этом сказал президент Садыр Жапаров на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе. Учения планируется провести в целях координации мер военного, информационного и гуманитарного характера.

В октябре 2022 года Кыргызстан не стал проводить учения ОДКБ.

В начале января 2023 года сообщалось, что Армения отказалась проводить учения ОДКБ на территории страны.