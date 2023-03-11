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Кыргызстан планирует провести учения ОДКБ "Нерушимое братство-2023"

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- Нина Ничипорова
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Кыргызстан планирует провести в текущем году учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023". Об этом сказал президент Садыр Жапаров на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым.

Глава государства отметил, что Кыргызстан придает важное значение сотрудничеству в рамках ОДКБ как гаранту безопасности в регионе. Учения планируется провести в целях координации мер военного, информационного и гуманитарного характера.

В октябре 2022 года Кыргызстан не стал проводить учения ОДКБ.

В начале января 2023 года сообщалось, что Армения отказалась проводить учения ОДКБ на территории страны.


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URL: https://www.vb.kg/427897
Теги:
ОДКБ, президент, учения, безопасность, сотрудничество, Кыргызстан
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