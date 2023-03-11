Услугами мобильного ЦОН воспользовались почти 600 жителей айыльных аймаков

При помощи 2-х мобильных групп услугами ЦОН воспользовались почти 600 жителей Самаркандекского, Ак-Татырского и Ак-Сайского айыльных аймаков Баткенского района Баткенской области, где пройдут выборы в местные кенеши.

Мобильные группы были сформированы Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов и Министерством цифрового развития по обращению местного населения, которое испытывало затруднения по сдаче биометрических данных, подаче документов на обмен паспорта, регистрации по месту постоянного жительства (прописке), получении облачной электронной подписи и другим вопросам.

С 4 по 10 марта мобильные группы посетили села Ак-Сай, Үч-Дөбө, Таш-Тумшук, Миң-Өрүк, Миң-Булак, Көк-Таш, Самаркандек, Орто-Сай, Паскы-Арык, Жаңы-Бак, Орто-Боз, Ак-Татыр и Рават.

При помощи мобильных групп биометрическую регистрацию прошли 2 человека, 45 - подали документы на обмен паспорта, зарегистрированы по месту жительства - 91, получили ПИН – 2, облачную электронную подпись получили 577 граждан республики. Всего оказано услуг ЦОН 720.

Местных жителей также проинформировали и проконсультировали о предстоящих выборах, в особенности по голосованию в электронной форме.

Отметим, во исполнение Указа Президента КР "О назначении выборов депутатов некоторых местных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей" от 6 февраля 2023 года №19, ЦИК приняла решение апробировать в пилотном режиме электронное голосование на выборах депутатов Самаркандекского, Ак-Сайского и Ак-Татырского айылных кенешей, назначенных на 9 апреля 2023 года.

Справочно: В Самаркандекском айылном кенеше – в контрольных списках количество избирателей составляет – 7549. Количество мандатов составляет– 21, из них для женщин зарезервированы - 9 мандатов.

В Ак-Татырском айылном кенеше - 4049 избирателей. Количество мандатов составляет – 21, из них для женщин зарезервированы – 8 мандатов.

В Ак-Сайском айылном кенеше - 4508 избирателей. Количество мандатов составляет – 21, из них для женщин зарезервированы – 7 мандатов.