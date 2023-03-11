Погода
$ 87.48 - 88.31
€ 92.87 - 93.87

Услугами мобильного ЦОН воспользовались почти 600 жителей айыльных аймаков

151  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При помощи 2-х мобильных групп услугами ЦОН воспользовались почти 600 жителей Самаркандекского, Ак-Татырского и Ак-Сайского айыльных аймаков Баткенского района Баткенской области, где пройдут выборы в местные кенеши.

Мобильные группы были сформированы Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов и Министерством цифрового развития по обращению местного населения, которое испытывало затруднения по сдаче биометрических данных, подаче документов на обмен паспорта, регистрации по месту постоянного жительства (прописке), получении облачной электронной подписи и другим вопросам.

С 4 по 10 марта мобильные группы посетили села Ак-Сай, Үч-Дөбө, Таш-Тумшук, Миң-Өрүк, Миң-Булак, Көк-Таш, Самаркандек, Орто-Сай, Паскы-Арык, Жаңы-Бак, Орто-Боз, Ак-Татыр и Рават.

При помощи мобильных групп биометрическую регистрацию прошли 2 человека, 45 - подали документы на обмен паспорта, зарегистрированы по месту жительства - 91, получили ПИН – 2, облачную электронную подпись получили 577 граждан республики. Всего оказано услуг ЦОН 720.

Местных жителей также проинформировали и проконсультировали о предстоящих выборах, в особенности по голосованию в электронной форме.

Отметим, во исполнение Указа Президента КР "О назначении выборов депутатов некоторых местных кенешей Нарынской, Баткенской, Ошской, Таласской и Чуйской областей" от 6 февраля 2023 года №19, ЦИК приняла решение апробировать в пилотном режиме электронное голосование на выборах депутатов Самаркандекского, Ак-Сайского и Ак-Татырского айылных кенешей, назначенных на 9 апреля 2023 года.

Справочно: В Самаркандекском айылном кенеше – в контрольных списках количество избирателей составляет – 7549. Количество мандатов составляет– 21, из них для женщин зарезервированы - 9 мандатов.

В Ак-Татырском айылном кенеше - 4049 избирателей. Количество мандатов составляет – 21, из них для женщин зарезервированы – 8 мандатов.

В Ак-Сайском айылном кенеше - 4508 избирателей. Количество мандатов составляет – 21, из них для женщин зарезервированы – 7 мандатов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427904
Теги:
выборы, местный кенеш, ЦИК
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  