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Итоги аудита СП в посольствах Кыргызстана в 11 странах

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Счетная палата КР провела аудит исполнения бюджета в посольствах Кыргызстана в 11 странах: Республике Беларусь, Королевстве Саудовская Аравия, Государстве Катар, Итальянской Республике, Турецкой Республике, Государстве Кувейт, Туркменистане, Венгрии, Постоянном представительстве Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях, Посольствах Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации и В Генеральном консульстве в г. Стамбул, в Визовом отделе МИД КР в г. Урумчи.

По результатам проверки в Посольстве Кыргызской Республики в Республике Беларусь за 2021 – 2022 годы выявлены нерационально использованные средства на сумму 623,64 долларов США.

Аудит, проведенный в Визовом пункте МИД КР в городе Урумчи за 2018 – 2021 годы, установил нерационально использованные денежные средства в размере 4947,63 долларов США.

По результатам проверки исполнения бюджета, проведенной в Посольстве Кыргызской Республики в Государстве Кувейт за 2021 - 2022 годы, обнаружены финансовые нарушения 1244,96 долларов США.

В остальных диппредставительствах и организациях КР за рубежом финансовых нарушений аудитом не установлено.


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URL: https://www.vb.kg/427905
Теги:
посольство, Кыргызстан, Счетная палата
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