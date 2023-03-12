В Бишкеке на тротуаре "Венеция" возобновлены ремонтные работы

На территории Первомайского района возобновилась реконструкция на нескольких тротуарах. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, согласно титульному проекту 2022 года по линии МП "Бишкекасфальтсервис" возобновились работы по улице Киевской от Т.Молдо до Абдрахманова с южной стороны протяженностью 1,3 км. Сейчас идут работы по укладке асфальта на отрезке тротуара от Абдрахманова до бульвара Эркиндик.

Вместе с тем, по улице Абая от улицы Ахунбаева до ВБЧК с восточной стороны ведется подготовка к укладке асфальта протяженностью 300 м, также по этой улице от улицы Медерова до Горького планируется строительство нового тротуара протяженностью 500 м.

По улице Л.Толстого от улицы Фатьянова до Тыныстанова протяженностью 200 м проходит подготовка к укладке асфальтового покрытия.

На улице Панфилова от Чокморова до Московской уже уложен новый асфальт.