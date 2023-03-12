"Если Камбарата-1 заработает, мы сможем экспортировать электроэнергию"

Кыргызстану надо наращивать свой энергетический потенциал. За 30 лет не было роста генерирующих мощностей. Первая задача, которая была поставлена перед нашим правительством главой государства, – это обеспечение нашей энергетической независимости путем увеличения генерирующий мощностей. Об этом в интервью телерадиокомпании "Мир" заявил глава кабмина КР Акылбек Жапаров.

"На сегодня бюджет нашей страны с 3 млрд долларов консолидированного бюджета вырос до 6 млрд долларов, и мы можем замахнуться на большие проекты, в том числе на строительство Камбаратинской-1 ГЭС. Достаточно исторический рубеж, я думаю, мы уже смогли преодолеть. На подготовку и строительно-монтажные работы уже выделено из бюджета 1 млрд 800 млн сомов. С Евразийским банком мы договорились и актуализировали ТЭО, уже подписана дорожная карта между тремя странами: Кыргызстаном, Узбекистаном и Казахстаном. В основном они используют водные ресурсы, нам нужны энергетические. Они находятся вниз по течению. Думаю, если Камбарата-1 заработает, мы в ближайшее время этот дефицит у себя покроем и сможем как в былые временя начать экспортировать электроэнергию. В этом плане конкретные шаги у нас есть.

Также около 50 малых ГЭС строится сейчас в Кыргызстане. С помощью средств Кыргызско-Российского фонда, Евразийского банка и нашего частного инвестора мы запускаем Куланакскую ГЭС на 100 мегаватт. Это послужило очень хорошим толчком для нашего бизнеса. Около 50 малых ГЭС у нас сейчас строится. Несколько солнечных электростанций у нас сейчас будут запущены и одна ветряная станция тоже в планах малого бизнеса.

Но основной упор у нас будет делаться на гидроэнергетику. Несколько каскадов были изучены еще в советское время, предварительные ТЭО были рассчитаны, и все эти каскады мы сейчас предлагаем нашим инвесторам – и сами гидроресурсы, и расчеты. Эти проекты попадают под зеленую энергетику. В этом направлении у нас уже есть четко проработанные планы. Думаю, ближайшие пять – десять лет мы вновь станем экспортерами именно зеленой электроэнергии", - сказал глава кабмина КР.