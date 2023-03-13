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С 17 по 30 марта в Бишкеке будет проходить выставка "Илме"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке с 17 марта в арт-галерее им. С. А. Чуйкова (Дубовый парк) стартует художественная выставка Нагимы Аламановой и ее учениц. Об этом сообщает куратор выставки Арзыгуль Кутуева.

По ее данным, на вернисаже будут представлены произведения в технике вышивки и керамические работы.

Основную часть экспозиции выставки "Илме", как и заявлено в ее названии, подразумевающем собой искусную технику вышивания, занимают вышивки. Аламанова со своими ученицами в данном выставочном проекте выражает идею о сохранении и популяризации многовековых традиций кыргызского народа. В частности, концепция выставки сфокусирована на искусстве вышивки, сохранении ее видов, техник исполнения, узоров и колористических особенностей. Вышивка – искусство древнее, и потому содержит в себе наследие предков, духовные ценности, которых воплощаются в переплетениях красочных, утонченных нитей. Традиционная кыргызская вышивка, хранившая в себе многовековую культуру кочевников в виде сакральных орнаментов, приобрела в руках мастериц новую окраску. Они внесли в каждую вышивку свое авторское слово, индивидуальное восприятие мира, тем самым дополняя их нотами современности. Экспозиция выставки спроектирована в стиле современных выставочных проектов с применением элементов перформанса и нестандартных решений презентации работ в зале.

Справка: Нагима Аламанова - член Союза художников Кыргызстана, выпускник Национальной академии художеств КР им. Т. Садыкова, кандидат изобразительных искусств, участник выставок республиканского и международного уровня. Ее работы показаны в персональной выставке в Малайзии, на Всемирной выставке ручной вышивки в Италии, на симпозиуме в Азербайджане, в Узбекистане и др.


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URL: https://www.vb.kg/427929
Теги:
выставка, Бишкек
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