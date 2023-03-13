Анвар Сартаев просит президента продлить офицерам военный стаж до 55 лет

Военный правозащитник, полковник в отставке Анвар Сартаев обратился к президенту Кыргызстана Садыру Жапарову обратить внимание на важность передачи опыта в повышении обороноспособности Вооруженных Сил Кыргызской Республики. По его словам, важно дать возможность офицерам дослуживать до 55 лет, как это делается в соседних странах, и как это установлено в МВД КР.

Также военный правозащитник пояснил, что накануне президент вернул в ЖК КР с возражениями Закон КР "О внесении изменений в закон КР" "О всеобщей военной обязанности граждан КР, о военной и альтернативной службах", где предусматривалось увеличение предельного возраста службы лицам офицерского состава Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

"Уважаемый Садыр Нургожоевич, я, Сартаев Анвар Айдарович, гражданин Кыргызской Республики, пользуясь своим правом, предусмотренным статьями 32 и 37 Конституции Кыргызской Республики, обращаюсь к Вам по следующим обстоятельствам. Вы, на основании нормативной правовой базы Кыргызской Республики, в рамках своих полномочий, со своим возражением вернули в ЖК КР Закон КР "О внесении

изменений в закон КР" "О всеобщей военной обязанности граждан КР, о военной альтернативной службах", где предусматривалось увеличение предельного возраста службы лицам офицерского состава Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Довожу до Вашего сведения, что на сегодняшний день, как того требует статье 5 Закона Кыргызской Республики "Об обороне и Вооруженных Силах КР", предусмотрена подконтрольность Вооруженных Сил Президенту КР, Жогорку Кенешу КР, Правительству КР и гражданскому обществу. Сегодня, благодаря Вам и Вашей команде в Вооруженные Силы КР закупаются современное вооружение и военная техника, такого я не припомню со времени получения государственного суверенитета нашей республики.

Я представляю гражданское общество и поэтому мне со стороны видно как с каждым днем улучшаются наши Вооруженные силы. С 2005 года на общественных началах защищаю нарушенные права военнослужащих, пенсионеров и членов их семей по социальному и правому обеспечению. В течение 8 лет был в составе Общественного Совета МО КР (ГКДО КР), проходил службу в Вооруженных Силах СССР, а затем Кыргызской Республики с 1974 года. Все проблемы военнослужащих знаю не понаслышке, уверен, что Вы сами прекрасно понимаете эту проблему, но с Вашим возражением на Закон не согласен. Считаю, что с обороной у нас не все в порядке. За годы независимости законы КР в области обороны со стороны Правительства, Совета безопасности, других государственного органов исполнялись не в полном объеме. Ответственные лица свои обязанности, предусмотренные Законом КР "Об обороне и ВС КР", исполняли не до конца и даже где-то самоустранялись.

Президент КР является Председателем Совета безопасности КР с 2011 года, кактребует Закон КР "О совете безопасности". Не определена государственная политика в сфере социальной защиты военнослужащих, а также лиц, уволенных с военной службы. В 2017 году председателя Совета безопасности лишили права рассматривать бюджет на оборону.

Отсюда вытекает, что Совет безопасности практического контроля за состоянием обороноспособности не осуществляет и истинного положения дел в ВС КР не знает. ЖК КР, принимая Законы в области обороны, контроля его исполнение со стороны Правительства КР не осуществляет, так закон КР "О статусе военнослужащих" с 1992 года, Закон КР "О пенсионном обеспечении военнослужащих" с 1993 года не

все статьи подкреплены решением правительства.

Все это привело к тому, что в ВС КР не хватает таких специалистов, как высший командный состав, офицеров, которые занимаются мобилизационной подготовкой, медицинских работников, связистов и т.д.

Многие офицеры, окончившие Академию Генерального Штаба ВС РФ, вынуждены в возрасте 53 лет оставить службу, не реализовав свои знания и опыт. И при таких обстоятельствах не увеличивать срок службы до 55 лет, считаю – это не по

государственному.

К примеру, сотрудники МВД КР служат до 55 лет, а если взять в пример постсоветские страны, то:

- Россия-Федеральным законом от 02.04.2014 г. №64-Ф3 увеличила до 5 лет

(подполковник – 50 лет, полковник – 55,генерал-майор – 60 …);

- Армения – до подполковника – 50 лет, полковник – 55;

- Казахстан – полковник – 55 лет, военнослужащие, имеющие иное воинское звание

– 50 лет, женщины – 45 лет…;

- Узбекистан – для старшего офицерского состава – 50 лет, полковников – 55

лет, генералов – 60 лет…;

- Таджикистан – полковник – 55 лет, военнослужащие, имеющие иное воинское

звание – 50 лет, женщины – 45 лет…;

- Белоруссия – полковник – 50 лет, но решением Министра обороны может

увеличиться ещё до 5 лет, т.е. 55 лет.

Убежден, если государственные органы и их должностные лица будут исполнять свои полномочии в полном объёме, то никакого застоя в кадровой политике и коррупции в Вооруженных Силах КР не будет. В последнем выступлении Министра обороны КР говорится о том, что застоя быть не может, так как не хватает опытных кадров и если мы увеличим предельный возраст пребывания офицеров на военной службе это позволит закрепить в армии опытных военнослужащих, обладающих развитыми профессионально важными качествами.

Исходя из вышеизложенного, прошу Вас подписать закон КР, где предусматривается увеличение сроков службы лицам офицерского состава Вооруженных Сил Кыргызской Республики.

Я, со своей стороны, готов ответить за каждое свое слово в данном обращении, в

соответствии с законодательством КР".