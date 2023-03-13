Сын порезал мать. Она его простила...

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 7 декабря прошлого года 73-летняя бишкекчанка получила резаные раны заушной области, шеи и поясницы. Эти раны нанес ей родной сын.

Мать и сын живут вместе. Сын злоупотребляет алкоголем, из-за чего дома часто возникают скандалы. Особенно последнее время, когда из-за травм головы сыну врачи запретили пить. Когда нельзя, но очень хочется, он по-прежнему напивается и ссорится с матерью-пенсионеркой.

Вечером 7 декабря потерпевшая С.А. позвонила внучке. Внучка заканчивала работу и сказала, что сама перезвонит попозже. Тогда трубку взял бабушкин сосед и сказал страшное: "Бабушку зарезали".

На самом деле все закончилось более-менее благополучно, бабушка скоро восстановилась и просила суд отпустить ее сына: ничего плохого он не хотел. После операций на голове у него случаются галлюцинации. Они не ругались, просто вдруг она увидела занесенную над ней руку с ножом…

Подсудимый С. тоже показал, что у него и в мыслях не было убивать маму. В тот день он действительно много выпил. Когда домой вернулась мать, он спал. Проснувшись, предложил ей вместе прогуляться. Потом вдруг мама упала… Больше он якобы ничего не помнит.

Октябрьский районный суд посчитал, что вина подсудимого полностью доказана, однако преступление, которое он совершил, - небольшой степени тяжести, и, учитывая примирение сторон, уголовное дело подлежит прекращению.