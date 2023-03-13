В Бишкеке состоялось заседание комиссии по самовольному захвату земель

В Первомайском акимиате столицы под председательством заместителя главы Чынгыза Байсова прошло рабочее совещание. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Присутствовали представители ГУ "Бишкекглавархитектура", "Кадастр", управления по контролю за землепользованием мэрии города Бишкека, РОВД, службы по земельному и водному надзору Министерства сельского хозяйства КР, МТУ.

Темой заседания стала проводимая работа по обеспечению соблюдения правопорядка и недопущению нарушения земельного законодательства КР. Выявление лиц, осуществляющих самовольные захваты, а также предлагающих услуги по предоставлению земельных участков на территории города Бишкека, и принимать в отношении нарушителей меры в соответствии с законодательством КР.

Отметим, что комиссия создана на основании Указа президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова от 8 апреля 2022 года УП №109 "О мерах по предупреждению и пресечению фактов незаконного самовольного захвата земель" и постановления мэрии города Бишкека №96 от 10 июня 2022 года "О мерах по предупреждению и пресечению фактов самовольного захвата муниципальных земель на территории города Бишкека".