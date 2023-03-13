ГКНБ КР выявлены факты незаконного строительства многоэтажек в Джалал-Абаде

Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области выявлены систематические факты возведения многоэтажных жилых домов на территории Джалал-Абада без соответствующей градостроительной и разрешительной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что ответственные лица Джалал-Абадского регионального управления департамента государственного архитектурно-строительного контроля, а также Джалал-Абадского регионального управления по градостроительству и архитектуре не осуществляли государственный архитектурно-строительный надзор по проверке соответствия выполняемых работ требованиям технических регламентов и проектной документации в процессе строительства многоэтажных жилых домов.

Согласно статьи 24 Закона КР "О градостроительстве и архитектуре", "объекты градостроительства и архитектуры должны отвечать установленным требованиям прочности, сейсмостойкости, устойчивости, безопасности, технологичности, а также уровню обеспеченности инженерно-технической и транспортной инфраструктурой и инженерным оборудованием".

Однако должностные лица вышеуказанных уполномоченных государственных органов в сговоре с представителями строительных компаний допустили безконтрольное и самовольное строительство объектов, без наличия положительных заключений экспертизы проектно-сметной документации уполномоченных госорганов.

Ведется следствие".