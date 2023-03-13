В результате землетрясений в Кахраманмараше погибли 47 975 человек, передает Anadolu.

Об этом в субботу 11 марта заявил глава Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Турции Юнус Сезер.

По словам Сезера, общее число жертв землетрясений на данный момент среди граждан Турции, а также иностранцев, преимущественно сирийцев, составляет 47 975 человек. Из них 6 278 иностранцы, в основном граждане Сирии.

Глава AFAD сообщил, что в регионах бедствия остаются и продолжают работу более 3 тыс. спасателей.

"В регионе все еще продолжаются повторные подземные толчки. Поэтому мы держим в готовности отряды спасателей. Еще около 300 спасателей из других стран также остаются там", - добавил Сезер.

Сезер заявил, что 74 самолета и 99 вертолетов доставляют гуманитарную помощь и палатки в зону землетрясения.

"Продовольствие продолжает доставляться во все деревни наземным и воздушным транспортом. В регионе активно работают 12 тысяч 140 строительной и специальной техники. Количество граждан, размещенных в палатках, контейнерных городках и пансионатах, составляет около 1 миллиона 800 тысяч человек. В регионе установлено 17 тыс. 787 контейнеров".

Глава AFAD сообщил, что из зоны бедствия эвакуированы 935 тыс. 722 человек.