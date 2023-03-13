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Мишель Йео стала первой азиаткой, получившей Оскар

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Мишель Йео признана лучшей актрисой года за роль в картине "Все везде и сразу". Артистка стала первой из азитских коллег, кто смог стать обладатель такого почетного титула.

Мишель Йео стала не только "Лучшей актрисой года" по мнению киноакадемиков "Оскара", но и является первой азиатской актрисой, которую удостоили подобной чести.

Фильм "Везде и сразу" принес знаменитости не только победу в рамках этой премии, но и "Золотой глобус".

Йео исполнила роль женщины, способной странствовать по параллельным мирам.

Интересно, что в далеком 1983 году Мишель стала обладателем еще одного титула, став самой-самой на конкурсе красоты "Мисс Малайзия".

Источник: autoparus.by


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URL: https://www.vb.kg/427946
Теги:
кино, Оскар
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