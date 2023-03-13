В Бишкеке состоялась выставка халал-продукции, производимой в Кыргызстане

В Бишкеке в рамках первого Форума исламского бизнеса и инвестиций IBIF-2023 состоялась выставка халал-продукции, производимой в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации исламского бизнеса и инвестиций.

Участники форума – крупные инвесторы, финансисты, экономисты и меценаты из стран Ближнего Востока, Европы, Российской Федерации и стран Центральной Азии - ознакомились с выставкой халал-продукции, производимой в Кыргызской Республике.

Более 20 крупных производителей представили сухофрукты, орехи, мясную продукцию, бобовые, национальные напитки, изделия из войлока. В этот перечень также вошли отечественные туроператоры, рассказавшие гостям о туристическом потенциале Кыргызстана. Выбор продукции, представленной на выставке, очевиден: зарубежных инвесторов интересует туристическая отрасль и экопродукция, высоким качеством которой славится Кыргызская Республика.

В последние годы бренд Made in Kyrgyzstan уверенно завоевывает позиции на крупнейших мировых рынках. Кыргызстан получает много запросов от компаний, которые заинтересованы не только в импорте нашей продукции, но и в создании совместных предприятий.

Уже в ходе работы форума прозвучали предложения о сотрудничестве, детали которых будут рассмотрены во время двусторонних и многосторонних встреч, запланированных на второй день форума.

13 и 14 марта в Бишкеке в отеле "Орион" начал работу первый в Кыргызстане Исламский инвестиционный форум (Islamic Business and Investment Forum) "IBIF 2023". Форум призван стать главной площадкой для социально-экономического, культурного и духовного взаимодействия стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Организаторами форума являются Корпорация исламского бизнеса и инвестиций (Islamic business and investment corporation (IBIC)), Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, кабинет министров Кыргызской Республики, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, международный холдинг JTA (Катар) и Фонд русско-арабских исследований и информации (Саудовская Аравия)".