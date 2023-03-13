Погода
$ 87.32 - 88.32
€ 93.10 - 94.10

В Бишкеке состоялась выставка халал-продукции, производимой в Кыргызстане

311  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке в рамках первого Форума исламского бизнеса и инвестиций IBIF-2023 состоялась выставка халал-продукции, производимой в Кыргызстане. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации исламского бизнеса и инвестиций.

Участники форума – крупные инвесторы, финансисты, экономисты и меценаты из стран Ближнего Востока, Европы, Российской Федерации и стран Центральной Азии - ознакомились с выставкой халал-продукции, производимой в Кыргызской Республике.

Более 20 крупных производителей представили сухофрукты, орехи, мясную продукцию, бобовые, национальные напитки, изделия из войлока. В этот перечень также вошли отечественные туроператоры, рассказавшие гостям о туристическом потенциале Кыргызстана. Выбор продукции, представленной на выставке, очевиден: зарубежных инвесторов интересует туристическая отрасль и экопродукция, высоким качеством которой славится Кыргызская Республика.

В последние годы бренд Made in Kyrgyzstan уверенно завоевывает позиции на крупнейших мировых рынках. Кыргызстан получает много запросов от компаний, которые заинтересованы не только в импорте нашей продукции, но и в создании совместных предприятий.

Уже в ходе работы форума прозвучали предложения о сотрудничестве, детали которых будут рассмотрены во время двусторонних и многосторонних встреч, запланированных на второй день форума.

13 и 14 марта в Бишкеке в отеле "Орион" начал работу первый в Кыргызстане Исламский инвестиционный форум (Islamic Business and Investment Forum) "IBIF 2023". Форум призван стать главной площадкой для социально-экономического, культурного и духовного взаимодействия стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Организаторами форума являются Корпорация исламского бизнеса и инвестиций (Islamic business and investment corporation (IBIC)), Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, кабинет министров Кыргызской Республики, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, международный холдинг JTA (Катар) и Фонд русско-арабских исследований и информации (Саудовская Аравия)".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427948
Теги:
выставка, халал, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  