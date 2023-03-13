Депутат ЖК КР: Необходимо увеличить потенциал отечественных производителей

Депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нуржигит Кадырбеков на Форуме исламского бизнеса и инвестиций IBIF-2023 заявил о необходимости увеличения потенциала отечественных производителей. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации Исламского бизнеса и инвестиций.

Он отметил, что арабским странам, например, интересны поставки мяса из Кыргызстана, однако существует ряд проблем. Одна из них – это недостаточный потенциал мясного производства. "У нас мелкие хозяйства, наш потенциал ограничен, поэтому нужно работать в этом направлении", - сказал депутат, отметив при этом, что рынок Кыргызстана "не то что интересен, он выгоден".

Парламентарий заявил, что инвесторов нужно привлекать, прежде всего, за счет ответственности, принципиальности, хороших манер и гостеприимства: "На словах у нас есть эти качества, а на деле очень много проблем. Поэтому каждый человек должен внести вклад в улучшение инвестиционного климата".

Н.Кадырбеков отметил, что депутаты вместе с Кабинетом министров также будут работать над изменениями в законодательной базе, направленными на улучшение инвестиционного климата".

13 и 14 марта в Бишкеке в отеле "Орион" начал работу первый в Кыргызстане исламский инвестиционный форум (Islamic Business and Investment Forum) "IBIF 2023". Форум призван стать главной площадкой для социально-экономического, культурного и духовного взаимодействия стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Организаторами Форума являются Корпорация исламского бизнеса и инвестиций (Islamic business and investment corporation (IBIC)), Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Кабинет министров Кыргызской Республики, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, международный холдинг JTA (Катар) и Фонд русско-арабских исследований и информации (Саудовская Аравия).