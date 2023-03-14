Госслужащим Узбекистана запретили принимать подарки дороже $105

Стоимость подарка, полученного госслужащим Узбекистана, не должна превышать 4 БРВ (базовая расчетная величина, сейчас составляет 300 тысяч сумов или $27) – 1,2 млн сумов ($105). Положение о порядке получения государственными гражданскими служащими подарков утверждено 13 марта, сообщает пресс-служба Минюста, пишет Фергана.

Согласно документу, госслужащему разрешено получать подарки только на международных или иных официальных мероприятиях, проводимых в Узбекистане, а также во время заграничных командировок.

При этом подарок должен соответствовать следующим требованиям:

не запрещен законодательством Узбекистана; вручен добровольно на международном или другом официальном мероприятии; получен открыто и прозрачно; не наносит ущерба репутации государственного органа; не создает конфликт интересов или коррупционный фактор.

В течение трех рабочих дней после получения подарка госслужащий должен передать его в хозяйственный отдел, где составят акт. Если стоимость вещи не превышает 4 БРВ (1,2 млн сумов), то ее вернут получателю. Более дорогой подарок примут на баланс и будут использовать на нужды госоргана.

Скоропортящиеся предметы (цветы, сладости) и канцелярские наборы (календарь, буклет, пластиковая ручка, ежедневник и блокнот) подарками не считаются и остаются у непосредственного получателя.

В ноябре прошлого года Агентство по противодействию коррупции Узбекистана опубликовало проект приказа, которым стоимость подарков, полученных госслужащими во время служебных командировок, а также в связи с международными и другими официальными мероприятиями, ограничивалась 5 БРВ (1,5 млн сумов), включая все налоги и сборы. Если подарок окажется дороже, предлагалось разрешить госслужащему забрать его после уплаты госоргану суммы, превышающей предельную стоимость.

Проектом приказа госслужащим запрещалось принимать в виде подарка наличные или безналичные деньги, ценные бумаги (акции, облигации и так далее), криптовалюту, все виды огнестрельного и холодного оружия, боеприпасы, наркотические средства, их аналоги, психотропные вещества, сильнодействующие препараты, публикации и материалы порнографического и религиозно-экстремистского характера.

Согласно закону "О государственной гражданской службе", который вступил в силу с 10 ноября 2022 года, установление порядка получения и вручения подарков госслужащим является одной из мер по предупреждению коррупции в сфере.