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В России раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов ЦА

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- Светлана Лаптева
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В России раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов Средней Азии, которые используются Службой безопасности Украины (СБУ) и США. Об этом заявил на совещании по вопросам миграции член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов, сообщается в Telegram-канале совета.

"Мы хотим посчитать стратегические риски миграции, которые обсуждаем полушепотом. О них говорит только Совет безопасности РФ. На примере Обнинска видим, что новые граждане не всегда адаптируются. Часть из них, по данным опросов федеральных служб различного уровня, приезжает с антироссийской идеологией", - заявил Кабанов.

"В этом году раскрываются уже неспящие террористические ячейки из мигрантов, которые используются СБУ и американцами", - сообщил член СПЧ, добавив, что позицию по миграции стоит формировать со стороны общества.

Кирилл Кабанов также предложил направить в Совет безопасности опыт Калужской области.

Недавно правоохранителями был задержан уроженец Средней Азии, которого выдворят из России за намерение участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Об этом проинформировали в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Также прежде ФСБ сообщала о ликвидации 23 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов. Из оборота были изъяты 118 единиц огнестрельного оружия, 215 взрывателей, детонаторов и запалов.

Напомним, что секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев попросил принять меры по пресечению проникновения в Центральную Россию боевиков, экстремистов и террористов с Украины.

Напомним, в декабре 2022 года Совет по правам человека направил в кабинет министров РФ результаты оценки ситуации в местах компактного проживания мигрантов, преимущественно из стран Средней Азии.

По словам Кирилла Кабанова, в ряде регионов налицо проблемы, связанные с этнической преступностью, социальной нагрузкой на системы образования и здравоохранения. При этом во многих анклавах не зафиксированы мечети, что заставляет мусульман молиться в фактически подпольных молельных домах.

Источник: uzmetronom.agency


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URL: https://www.vb.kg/427961
Теги:
Центральная Азия, терроризм
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