Токаев: Казахстан не допустит дестабилизациии

В Казахстане не допустят действий, ведущих к дестабилизации. Необходимо предотвращать такие незаконные действия, сказал президент Касым-Жомарт Токаев на совещании с участием премьер-министра, руководителей государственных органов, акимов областей и городов Астаны, Алматы и Шымкента, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

"Люди, сеющие раздор в стране и призывающие нарушать общественный порядок, будут строго наказаны. Борьба с провокациями должна вестись в рамках закона оперативно и системно. Есть соответствующие законы, они должны строго исполняться. В противном случае бездействие может привести к очень опасным последствиям для нашей страны", - сказал он.

По его словам, если соблюдается закон, высока гражданская ответственность, то и в обществе будет порядок. Только там, где есть стабильность, будет прогресс и процветание. Единство народа – залог успешной реализации реформ.

"Работа по всесторонней модернизации государства будет продолжаться и в будущем. После выборов я планирую выдвинуть ряд новых инициатив", – сообщил президент.

Токаев отметил, что для развития страны недостаточно модернизировать только политическую систему.

"…Отныне приоритет будет отдаваться в первую очередь интересам страны и правам каждого человека. При ухудшении геополитической ситуации возрастает бремя ответственности государства и граждан. Одно неосторожное слово, одно необдуманное решение может нанести вред стране. Государство, безусловно, гарантирует свободу слова. Но это не означает вседозволенности.

Каждый гражданин обязан в полной мере соблюдать требования закона, связанные с сохранением мира и территориальной целостности страны. Стабильность будет только там, где есть закон и порядок. Этот принцип является общим для всех", - сказал он.

По его словам, проводимые в Казахстане реформы активно обсуждаются не только в стране, но и за рубежом. А завершающим этапом обновления институтов власти станут выборы в Мажилис и маслихаты.

"Таким образом органы власти получат мандат доверия для продолжения всесторонних реформ. Главная задача – выдвижение новых инициатив на пути развития страны и их эффективная реализация. Сейчас не время успокаиваться на достигнутом, нужно энергично продолжать работу", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Источник: uzmetronom.agency