Супруга Тенгиза Болтурука объявила голодовку

Супруга бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука Ильмира Алпысбаева в знак протеста объявила голодовку. Об этом она написала в соцсети на странице своего мужа.

"Если умирать, то вместе!

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Моя жизнь в Ваших руках!

Я супруга Тенгиза Болтурук, Ильмира Алпысбаева официально объявляю голодовку сегодня с 13-го марта за то, что не дают моему супругу даже самый строгий домашний арест! Не дают ему возможность защититься! Не дают ему возможность долечиться! Не дают ему возможность быть с детьми! Моя жизнь и будущее в ваших руках! Он дал Вам слово, что сможет вернуть Кумтор! Он выполнил! Аллах всё видит!!! Он чист!! Вы дали ему слово тоже! Вы знаете о чём я! Я всё таки в глубине души считаю Вас добрым и великодушным. Я это чувствую.

Если бы мне предложили

вечность без моего любимого мужа, то я бы выбрала миг, но с ним!!!

Ля хауля ва ля куввата илля билля

"Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха"", - написала она.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях. Были задержаны бывший внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.