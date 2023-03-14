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Супруга Тенгиза Болтурука объявила голодовку

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- Бакыт Басарбек
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Супруга бывшего внешнего управляющего ЗАО "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука Ильмира Алпысбаева в знак протеста объявила голодовку. Об этом она написала в соцсети на странице своего мужа.

"Если умирать, то вместе!

Уважаемый Садыр Нургожоевич!

Моя жизнь в Ваших руках!

Я супруга Тенгиза Болтурук, Ильмира Алпысбаева официально объявляю голодовку сегодня с 13-го марта за то, что не дают моему супругу даже самый строгий домашний арест! Не дают ему возможность защититься! Не дают ему возможность долечиться! Не дают ему возможность быть с детьми! Моя жизнь и будущее в ваших руках! Он дал Вам слово, что сможет вернуть Кумтор! Он выполнил! Аллах всё видит!!! Он чист!! Вы дали ему слово тоже! Вы знаете о чём я! Я всё таки в глубине души считаю Вас добрым и великодушным. Я это чувствую.

Если бы мне предложили

вечность без моего любимого мужа, то я бы выбрала миг, но с ним!!!

Ля хауля ва ля куввата илля билля

"Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха"", - написала она.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях. Были задержаны бывший внешний управляющий Кумтора Тенгиз Болтурук, специалист по снабжению Айша-Гюль Фронтбек кызы Джаналиева и финансовый директор Рыспек Токтогулов.


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URL: https://www.vb.kg/427969
Теги:
Кумтор, Кыргызстан, Тенгиз Болтурук
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