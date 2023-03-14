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В Бишкеке проходит практическая сессия тренеров по дзюдо

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке проходит практическая сессия "Инструктор Академии IJF - Уровень 1/Сертификат инструктора дзюдо".

Сессия проводится в Региональной Академии Международной Федерации Дзюдо в Кыргызской Республики с 11 по 16 марта. Академия Международной Федерации Дзюдо (Академия IJF) была образована в 2013 году. Сегодня это высшее профильное учебное заведение, ставящее своей целью готовить тренеров дзюдо во всем мире по единым стандартам. Существуют такие уровни обучения как "инструктор", "тренер" и "менеджер". Обучение проходит в 3 этапа, и обладатель диплома третьего уровня может вести тренировочную деятельность во всем мире. С 2018 года обучение стало обязательным для всех тренеров, которые участвуют на официальных соревнованиях IJF и секундируют. Дистанционное освоение теории занимает 18 недель. Сдав экзамен, можно получить доступ к практической части.

За 2022 год успешно завершили теоретическую часть 11 тренеров КР, а также подали заявки на участие в семинаре 7 тренеров из Республики Узбекистан. Тренеры проходят и будут сдавать практический экзамен 8 экспертам Академии IJF. Позади у тренеров прохождение и сдача теоретической программы, впереди - сдача экзаменов и получение дипломов.

Со студентами работают эксперты из Академии IJF: директор Академии IJF Энвик Галеа; Глава судейского комитета Даниэль Ласкау; Директор по образованию Академии IJF - Козла Тибор, Олимпийская чемпионка Джулия Квинтавалле; Член комиссии по Ката, эксперт Академии IJF - Слависа Брадик; Кайя Гезекер, который является исполнительным Вице-Президентом Федерации дзюдо Турции и недавно был назначен послом Академии IJF. Он является координатором тренировок Академии IJF в Турции и был полицейским в Турции и в США. Сейчас отвечает за иностранные дела в Турецкой федерации дзюдо и в Военно-полицейской комиссии IJF. Месут Капан - эксперт Академии IJF, был выбран в национальную турецкую сборную в 1984-85 годах. Пройдя тренерскую подготовку в Японии, Месут Капан стал тренером команды дзюдо муниципалитета Измира в 1997 году и вот уже больше 12 лет тренирует команды дзюдо. Знаменитая в прошлом словенская дзюдоистка, олимпийская чемпионка Тина Трстеньяк, которая положив конец своей международной карьере, начала новую жизнь теперь уже в качестве судейского супервайзера. Чемпионка мира и Олимпийских игр объяснила это тем, что после того, как она многому научилась в дзюдо, она готова отдать все, что может спорту. Тина вернулась к своим новым обязанностям, руководя судейством Гранд Слам Ташкент 2023 и в данный момент она среди экспертов практической сессии. Проект организован при поддержке Международной Федерации Дзюдо, Национального Олимпийского Комитета КР и Международного Олимпийского Комитета.

Цель IJF - не только воспользоваться помощью Академии, но и опытом экспертов. В течении нескольких лет Академия IJF доказала свою эффективность в предоставлении учебного материал, который является полезным и необходимым для развития уровня дзюдо во всем мире. Представленная на всех континентах, эта организация продолжает свое развитие, чтобы каждый мог иметь легкий доступ к самым точным и современным данным и методам тренировок. Благодаря индивидуальному учебному плану и современным теоретическим онлайн курсам, доступным на все большем количестве языков, Академия стала настоящим инструментом, полезным как для IJF, так и для национальных федераций и дзюдо в целом. Для финансовой поддержки этих курсов национальные федерации сотрудничают с Олимпийской Солидарностью, Национальными Олимпийскими Комитетами, обеспечивая максимальное и оптимальное участие всех студентов.

"Я хотел бы призвать все национальные федерации - членов IJF начать использовать или продолжать Академию IJF для воспитания здорового и высококлассного поколения тренеров, которые в дальнейшем будут способствовать развитию нашего спорта от низового до элитного уровня, на стандартном и общепринятом, правильном уровне. Академия IJF является одним из самых успешных проектов IJF, который постоянно вносит свой вклад в консолидацию международной семьи дзюдо" - Мариус Визер, президент IJF.


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URL: https://www.vb.kg/427973
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
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