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В Оше прошел открытый чемпионат города по настольному теннису

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- Назгуль Абдыразакова
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В Оше на базе спортшколы тенниса и настольного тенниса прошёл открытый чемпионат города по настольному теннису среди детей, юношей и девушек, взрослых. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в турнире приняли участие более 130 спортсменов в возрастной категории от 9 до 70 лет.

Победители и призеры турнира награждены дипломами, медалями и ценными призами от комитета по физической культуре и спорту города Ош.

Также выигравшие участники турнира смогут принять участие в отборе на чемпионат Кыргызской Республики в городе Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/427976
Теги:
настольный теннис, Ош, чемпионат
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