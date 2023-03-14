В Оше прошел открытый чемпионат города по настольному теннису

В Оше на базе спортшколы тенниса и настольного тенниса прошёл открытый чемпионат города по настольному теннису среди детей, юношей и девушек, взрослых. Об этом сообщает ошский муниципалитет.

По его данным, в турнире приняли участие более 130 спортсменов в возрастной категории от 9 до 70 лет.

Победители и призеры турнира награждены дипломами, медалями и ценными призами от комитета по физической культуре и спорту города Ош.

Также выигравшие участники турнира смогут принять участие в отборе на чемпионат Кыргызской Республики в городе Бишкек.