Жаныбек Абиров: Пожалуйста, простите меня

Депутат Жаныбек Абиров заявил, что готов понести ответственность за избиение сотрудника ГБР в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

"Уважаемые граждане Кыргызстана!

Все вы стали свидетелями инцидента, связанного со мной. Правоохранительные органы в настоящее время проводят расследование, и я готов сотрудничать с ними и предоставить всю необходимую информацию. Хочу подчеркнуть, что я готов взять на себя ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и полностью осознаю серьезность произошедшего.

Как представитель народа, я ни при каких обстоятельствах не должен был поддаваться эмоциям. Да, я совершил ошибку и очень виноват. И готов сделать все, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию. Я искренне извиняюсь перед Аргеном, его семьей и близкими и готов оказать всяческую поддержку. Также приношу свои извинения перед моими избирателями в связи с этим инцидентом.

Пусть сердца наших матерей никогда не болеют. Я глубоко сожалею о том, что произошло вчера. Пожалуйста, простите меня", - написал народный избранник.