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Минтруда КР и Исламский благотворительный фонд "Иман" намерены сотрудничать

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- Карыпбай кызы Толгонай
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По итогам первого исламского инвестиционного форума "IBIF 2023", который проходит в городе Бишкек, был заключен меморандум о сотрудничестве между Министерством труда, социального обеспечения и миграции и ОО "Исламский благотворительный фонд "Иман"". Об этом сообщает пресс-служба Корпорации Исламского бизнеса и инвестиций.

"Предметом настоящего Меморандума является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон, направленного на реализацию совместных целей, основные из которых – организация благотворительности, оказание гуманитарной помощи и помощь социально-уязвимым слоям населения Кыргызстана.

В подписании документа приняли участие министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев и президент ОО "Исламский благотворительный фонд Иман" Мурад Секакмия".

Напомним, 13 и 14 марта в Бишкеке в отеле "Орион" начал работу первый в Кыргызстане исламский инвестиционный форум (Islamic Business and Investment Forum) "IBIF 2023". Форум призван стать главной площадкой для социально-экономического, культурного и духовного взаимодействия стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Организаторами Форума являются Корпорация исламского бизнеса и инвестиций (Islamic business and investment corporation (IBIC)), Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, Кабинет министров Кыргызской Республики, Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики, международный холдинг JTA (Катар) и Фонд русско-арабских исследований и информации (Саудовская Аравия).


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URL: https://www.vb.kg/427978
Теги:
ислам, Кыргызстан, Минтруда
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