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На Иссык-Куле у 57-летнего мужчины изъяли свыше 15 килограммов марихуаны

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Оперативникам СБНОН ОВД Иссык-Кульского района поступила оперативная информация о том, что один из жителей села Ананьево у себя дома хранит крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УВБ Иссык-Кульской области.

"Данная информация была зарегистрирована в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 283 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса. В рамках уголовного дела было дано следственное поручение по установлению личности лица, фигурирующего в оперативной информации.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий оперативниками СБНОН ОВД Иссык-Кульского района было установлено личность подозреваемого в незаконном хранении наркотического вещества. Им оказался 57-летний И.З., житель села Ананьево Иссык-Кульского района.

На днях сотрудниками милиции в доме подозреваемого был произведен санкционированный обыск, где в сарае был обнаружен и изъят мешок с растительностью со специфическим запахом дикорастущей конопли. При первоначальном взвешивании вес изъятого вещества составил свыше 15 – килограммов.

По результатам судебно-химической экспертизы изъятое вещество относиться к наркотическому веществу – марихуана.

Решением районного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечение виде домашнего ареста.

В рамках возбужденного уголовного дела ведется следствие".


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URL: https://www.vb.kg/427980
Теги:
Иссык-Кульская область, наркотики
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