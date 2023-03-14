На Иссык-Куле у 57-летнего мужчины изъяли свыше 15 килограммов марихуаны

Оперативникам СБНОН ОВД Иссык-Кульского района поступила оперативная информация о том, что один из жителей села Ананьево у себя дома хранит крупную партию наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УВБ Иссык-Кульской области.

"Данная информация была зарегистрирована в ЕРП ОВД Иссык-Кульского района и было возбуждено уголовное дело по статье 283 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта) уголовного кодекса. В рамках уголовного дела было дано следственное поручение по установлению личности лица, фигурирующего в оперативной информации.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий оперативниками СБНОН ОВД Иссык-Кульского района было установлено личность подозреваемого в незаконном хранении наркотического вещества. Им оказался 57-летний И.З., житель села Ананьево Иссык-Кульского района.

На днях сотрудниками милиции в доме подозреваемого был произведен санкционированный обыск, где в сарае был обнаружен и изъят мешок с растительностью со специфическим запахом дикорастущей конопли. При первоначальном взвешивании вес изъятого вещества составил свыше 15 – килограммов.

По результатам судебно-химической экспертизы изъятое вещество относиться к наркотическому веществу – марихуана.

Решением районного суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечение виде домашнего ареста.

В рамках возбужденного уголовного дела ведется следствие".