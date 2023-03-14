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ГКНБ задержаны бывшие заместители председателя Нацбанка

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ задержаны бывшие заместители председателя и члены правления Национального банка Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, в комитет поступили данные о противоправной деятельности бывшего руководства Национального банка Кыргызской Республики, выразившейся в необоснованном приобретении контрольного пакета акций ОАО "Росинбанка" (в настоящее время ОАО "Керемет Банк") на 8 млрд. сомов, тогда как деятельность этого банка была заведомо убыточной, а активы не имели для государства финансовой целесообразности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В рамках данного уголовного дела по результатам проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий, на основании добытых по делу доказательств задержаны бывшие заместители председателя правления Национального банка Кыргызской Республики Ж.Н. и Т.А., а также бывшие члены правления С.А. и С.Н., которые водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Следствием продолжаются мероприятия, направленные на установление точной суммы ущерба, причиненного незаконными действиями указанных лиц, а также на выявление всего круга лиц, причастных к совершению данного преступления".


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URL: https://www.vb.kg/427981
Теги:
ГКНБ, задержание, Нацбанк Кыргызской республики
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