В Бишкеке прошел кыргызско-германский семинар по журналистике

В Бишкеке проходит семинар "СМИ и их влияние на формирование политической воли на примере Германии и Кыргызстана", в котором принимают участие представители государственных органов КР, студенты факультетов журналистики различных вузов, представители СМИ и независимые эксперты.

Из зарубежных гостей выступил профессор журналистики Высшей школы массмедиа, коммуникации и экономики Университета прикладных наук в Берлине Маркус Цинер, который рассказал в своем выступлении о том, как привлечь внимание читателя и о том, как важна работа независимых СМИ.

Семинар проводится ЦГО ЦИК КР совместно с представительством фонда им. Фридриха Эберта в Кыргызстане.