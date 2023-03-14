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В Бишкеке прошел кыргызско-германский семинар по журналистике

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке проходит семинар "СМИ и их влияние на формирование политической воли на примере Германии и Кыргызстана", в котором принимают участие представители государственных органов КР, студенты факультетов журналистики различных вузов, представители СМИ и независимые эксперты.

Из зарубежных гостей выступил профессор журналистики Высшей школы массмедиа, коммуникации и экономики Университета прикладных наук в Берлине Маркус Цинер, который рассказал в своем выступлении о том, как привлечь внимание читателя и о том, как важна работа независимых СМИ.

Семинар проводится ЦГО ЦИК КР совместно с представительством фонда им. Фридриха Эберта в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/427990
Теги:
Германия, Кыргызстан, СМИ
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