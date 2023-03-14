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"Пусть вернут все". Президент назвал условие освобождение Болтурука

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- Бакыт Басарбек
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Президент Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" ответил на вопросы по поводу жены бывшего внешнего руководителя закрытого акционерного общества "Кумтор Голд Компани" Тенгиза Болтурука, которая объявила голодовку.

"В части золота, никто там не сможет украсть ни одного грамма. Охранная система на руднике на высшем уровне. В этом направлении можно дать высокую оценку канадцам. Но вот в части финансов были факты хищения денег. Это, конечно же, человеческий фактор. Чтобы рудник работал, туда закупают ГСМ, автозапчасти и разного рода оборудование для добычи золота. Также закупают продовольствие, продукты питания для персонала. Помимо всего этого, на руднике есть огромное количество услуг. Вот в этой части были факты хищения денег. Это человеческий фактор. Они, наверное, думали, что государство ничего не узнает. Но если проводить тщательную проверку, то выявится все. Я лично Тенгизу Болтуруку с момента его назначения и до того дня, как его арестовали, все время твердил, что у государства длинные руки. "Государство найдет след даже одного сома. Работай честно", - говорил ему. К сожалению, так не получилось. Насколько мне известно, сейчас арестованы около десяти человек. Пусть все задержанные восстановят нанесенный ущерб. Ранее генеральный прокурор говорил, что большая часть суммы возвращена. Пусть вернут все. После этого, возможно, что правоохранительные органы и суды будут рассматривать меру пресечения в виде домашнего ареста. Ни у кого нет цели, чтобы они пропали в тюрьме", - сказал глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/427993
Теги:
Кумтор, Садыр Жапаров, Тенгиз Болтурук, Кыргызстан
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