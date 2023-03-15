Погода
$ 87.40 - 88.30
€ 93.10 - 94.10

Минздрав КР планирует увеличить число стимулирующих выплат молодым врачам

153  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область министр здравоохранения Гулнара Баатырова посетила центры общеврачебной практики в городах Таш-Кумыр и КараКуль, где встретилась с молодыми специалистами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ЦОВП Таш-Кумыр работают три молодых специалиста, двое из них заведуют отделениями хирургии и реанимации.

Молодые врачи отметили, что получают дополнительные оплаты в рамках программы "Депозит молодого специалиста" и, кроме того, работа в периферии помогает набрать практический опыт для дальнейшего профессионального роста.

"Меня очень радует, что в регионах опытные специалисты ведут наставничество и в систему здравоохранения привлекается молодежь. Минздрав КР будет и дальше проводить работы по увеличению квот на программу "Депозит молодого специалиста". К сожалению, сейчас имеется только 175 мест, но будем работать над увеличением до 500 квот. На периферии молодые специалисты могут получить очень хороший опыт, надо быть ответственным и иметь понимание того, что ты уже врач", - сказала Гулнара Баатырова.

Далее министр посетила Центр общеврачебной практики города Кара-Куль и ознакомилась с качеством оказания медицинской помощи матерям и детям и изучила работу и существующие проблемы в экстренной службе.

По информации директора ЦОВП Бакыта Ырысбекова с целью улучшения качества предоставления медицинской помощи матерям и детям, снижения смертности, на уровне первички планируется увеличить педиатрические и гинекологические приемы. Попросил министра оказать содействие в открытии отделения экстренной медицинской помощи, так как ЦОВП находится на трассе Бишкек - Ош и при дорожно-транспортных происшествиях часто поступают пациенты с различными травмами. На базе ЦОВП имеется 4 бригады скорой помощи, есть четыре автомашины. Кадровый потенциал достаточный, у нас работают 11 молодых специалистов, это ЛОР-специалист, кардиологи, акушер-гинеколог, есть и семейные врачи, отметил директор.

По итогам встречи министр дала поручение координатору по здравоохранению Каарманбеку Байдавлетову и директору ТУ ФОМС Джалал-Абадской области Акмату Самарбекову оказать всю необходимую помощь в реализации планируемых работ в ЦОВП Кара-Куль по улучшению педиатрической и гинекологических и экстренной служб.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/427997
Теги:
Джалал-Абадская область, Кыргызстан, врачи, выплаты, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  