Минздрав КР планирует увеличить число стимулирующих выплат молодым врачам

В рамках рабочей поездки в Джалал-Абадскую область министр здравоохранения Гулнара Баатырова посетила центры общеврачебной практики в городах Таш-Кумыр и КараКуль, где встретилась с молодыми специалистами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ЦОВП Таш-Кумыр работают три молодых специалиста, двое из них заведуют отделениями хирургии и реанимации.

Молодые врачи отметили, что получают дополнительные оплаты в рамках программы "Депозит молодого специалиста" и, кроме того, работа в периферии помогает набрать практический опыт для дальнейшего профессионального роста.

"Меня очень радует, что в регионах опытные специалисты ведут наставничество и в систему здравоохранения привлекается молодежь. Минздрав КР будет и дальше проводить работы по увеличению квот на программу "Депозит молодого специалиста". К сожалению, сейчас имеется только 175 мест, но будем работать над увеличением до 500 квот. На периферии молодые специалисты могут получить очень хороший опыт, надо быть ответственным и иметь понимание того, что ты уже врач", - сказала Гулнара Баатырова.

Далее министр посетила Центр общеврачебной практики города Кара-Куль и ознакомилась с качеством оказания медицинской помощи матерям и детям и изучила работу и существующие проблемы в экстренной службе.

По информации директора ЦОВП Бакыта Ырысбекова с целью улучшения качества предоставления медицинской помощи матерям и детям, снижения смертности, на уровне первички планируется увеличить педиатрические и гинекологические приемы. Попросил министра оказать содействие в открытии отделения экстренной медицинской помощи, так как ЦОВП находится на трассе Бишкек - Ош и при дорожно-транспортных происшествиях часто поступают пациенты с различными травмами. На базе ЦОВП имеется 4 бригады скорой помощи, есть четыре автомашины. Кадровый потенциал достаточный, у нас работают 11 молодых специалистов, это ЛОР-специалист, кардиологи, акушер-гинеколог, есть и семейные врачи, отметил директор.

По итогам встречи министр дала поручение координатору по здравоохранению Каарманбеку Байдавлетову и директору ТУ ФОМС Джалал-Абадской области Акмату Самарбекову оказать всю необходимую помощь в реализации планируемых работ в ЦОВП Кара-Куль по улучшению педиатрической и гинекологических и экстренной служб.