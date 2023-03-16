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Узбекистан провел учения на границе с Афганистаном

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- Светлана Лаптева
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На учебном полигоне "Термез" Юго-западного особого военного округа проведены бригадные тактические учения войск Министерства обороны. Цель учений - продемонстрировать присутствующему здесь Верховному Главнокомандующему Вооружёнными Силами Шавкату Мирзиёеву способность армии противостоять любым проискам врага.

На сайте главы государства подчёркивается, что "в последние годы были кардинально реформированы Вооружённые Силы нашей страны, усовершенствованы тактика и стратегия применения родов войск. Внедрён в практику современный опыт организации взаимодействия подразделений, ведения боевых действий и операций с более широким применением беспилотных летательных аппаратов, возможностей авиации и артиллерии".

По версии властей, "нынешние учения проводились исходя из характера военных действий, наблюдаемых в мире".

Источник: uzmetronom.agency


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URL: https://www.vb.kg/428003
Теги:
Афганистан, Узбекистан
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