Цифровой халифат: террористы в интернет-пространстве ЦА

Цифровизация Центральной Азии имеет тёмную сторону: в интернет-пространстве активно действуют исламисты, многие из которых получили боевой опыт в Ираке, Сирии, Афганистане и вербуют сторонников в соцсетях. Киберугрозы, связанные с террористическим подпольем, проанализировали исследователи РУДН в статье для научного журнала "Постсоветские исследования".

Экстремисты приходят в социальные сети

К 2010-м годам террористические группировки освоили интернет-пространство. "Аль-Каида"* и ИГ* ( организации, запрещенные в Кыргызстане) используют электронные СМИ, через которые ведется пропаганда, сбор средств, обучение и вербовка сторонников. Террористы также активно действуют в глобальных и локальных социальных сетях.

По данным онлайн-мониторинга SecDev Group (Оттава, Канада), исламистские радикалы Центральной Азии используют до 500 отдельных каналов в Telegram, Facebook*, Instagram*, Twitter, Youtube, а также в русскоязычных сервисах "ВКонтакте" и "Одноклассники". Помимо русского языка, для общения используются узбекский, таджикский и кыргызский. На эти каналы суммарно подписано более 174 000 человек.

Ряд группировок проявляют больше активности в цифровом мире, чем другие. Так, ячейки "Исламского государства"*, включая "ИГ-Хорасан" (организация запрещена в Кыргызстане), занимают первенствующее положение по влиянию в интернет-пространстве Центральной Азии: на июль 2020 года у них было 174 канала и более 66 000 подписок на их различных платформах. Группировка "Хайат Тахрир аш-Шам"* имела 119 каналов и почти 50 000 подписок.

Точное количество активных экстремистов и их пассивных сторонников определить затруднительно – при этом есть вероятность, что известные нам числа занижены, поскольку террористы все чаще используют зашифрованную платформу обмена сообщениями в Telegram.

В информационной повестке экстремистских сообществ отрабатываются крупные международные события. Так, в 2020 году при обострении конфликта в Нагорном Карабахе SecDev Group зафиксировала рост активности сообществ, связанных с "Хайат Тахрир аш-Шам"*, поддержавшей Азербайджан и Турцию.

Напряженность в отношениях между Россией и Турцией – частая тема инфоповестки террористов, зачастую сопровождающаяся призывом к оружию в поддержку Анкары. Большая часть такого контента ориентирована на пользователей из Центральной Азии.

Кто находится в группе риска?

По данным ФСБ РФ, в 2015 году на стороне ИГ* воевало около 2600 граждан стран Центральной Азии. Многие из центральноазиатских боевиков также вошли в состав группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*, в составе которой появились две узбекские группы: "Тавхид ва Джиход Катибаси"* и "Катибат Имам аль-Бухари"*. Эти группировки также действуют в Афганистане, сотрудничая с движением "Талибан"*.

Структура соцсетей облегчает террористам контакт с потенциальными сторонниками – как правило, оказавшимися в социально и эмоционально уязвимом положении.

Внимание экстремистов обычно привлекают молодые люди без четких перспектив образования и трудоустройства. При этом Центральная Азия – демографически "молодой" регион, средний возраст ее жителей – 27 лет (в США – 38 лет, в Западной Европе – 44 года).

Другая уязвимая категория – трудовые мигранты. В их среде изначально существует плотная сеть доверительных связей, основанных на общей гражданской, этнической или религиозной идентичности, чем могут воспользоваться вербовщики.

Правительства, провайдеры и компании социальных сетей прилагают большие усилия, чтобы блокировать работу экстремистов в интернете. Однако террористические группировки находят новые способы, чтобы обойти внешний контроль. В этих условиях борьба с терроризмом не только служит интересам безопасности, но и становится инструментом легитимации внутренней или внешней политики стран СНГ.

Источник: ia-centr.ru