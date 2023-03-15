Погода
$ 87.40 - 88.30
€ 93.10 - 94.10

В Бишкеке оштрафовали мусоровывозящию компанию "БишкекВторРесурс"

142  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Муниципальная инспекция усиливает проверки по контролю за благоустройством Бишкека, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, за отсутствие своевременной уборки и очистки вокруг контейнерной площадки для ТБО возле домов №27 и 40 в микрорайоне №4 составлены протоколы по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" на мусоровывозящию компанию "БишкекВторРесурс".

"Инспекторами на месте вынесено постановление о наложении штрафных санкций в размере 26 тысяч сомов.

Напомним, что данная компания начала обслуживать Октябрьский район столицы с января месяца текущего года. С начала года на данную компанию составлено 7 протоколов на общую сумму 91 тысяч сомов.

Муниципальная инспекция предупреждает! При фактах нарушения правил благоустройства столицы инспекцией будут приниматься меры в отношении нарушителей независимо от форм и вида деятельности".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/428007
Теги:
мусор, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  