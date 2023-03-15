В Бишкеке оштрафовали мусоровывозящию компанию "БишкекВторРесурс"

Муниципальная инспекция усиливает проверки по контролю за благоустройством Бишкека, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным пресс-службы, за отсутствие своевременной уборки и очистки вокруг контейнерной площадки для ТБО возле домов №27 и 40 в микрорайоне №4 составлены протоколы по статье 114 Кодекса КР "О правонарушениях" на мусоровывозящию компанию "БишкекВторРесурс".

"Инспекторами на месте вынесено постановление о наложении штрафных санкций в размере 26 тысяч сомов.

Напомним, что данная компания начала обслуживать Октябрьский район столицы с января месяца текущего года. С начала года на данную компанию составлено 7 протоколов на общую сумму 91 тысяч сомов.

Муниципальная инспекция предупреждает! При фактах нарушения правил благоустройства столицы инспекцией будут приниматься меры в отношении нарушителей независимо от форм и вида деятельности".